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Оставьте заявку и уже сегодня вы сможете зарабатывать на нашем авто
ОТ 3000 Р/ДЕНЬ НА РУКИ
в нашем таксопарке
Оставить заявку
10 офисов в разных районах города
посмотреть на карте ближайший
Есть вопросы? Звоните!
пн-пт 9:00 - 18:00, сб 10:00-14:00
все быстро и просто
+7 (391) 226-94-56
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
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Аренда авто под такси в Красноярске

Необходимые документы
  • Вы опытный водитель со стажем более 3- лет и хотите работать таксистом, но у Вас нет своего автомобиля?
Стабильный заработок
  • Аренда авто в Красноярске под такси Яндекс в нашей компании гарантирует Вам достойный стабильный заработок и избавит от множества проблем!
Преимущества работы с нами
Вы можете уже сегодня взять машину в аренду под такси в нашем таксопарке и убедиться в очевидных преимуществах сотрудничества с фирмой Ё-такси:
• все автомобили в прекрасном техническом состоянии и не старше 2-х лет;
• Вы получаете работу в такси на арендованной машине Яндекс, оборудованной газом – это даёт приличную экономию на топливе;
• Вам не нужно платить за страховку, ТО и ремонт – все расходы берёт на себя наша компания;
• у Вас будет удобный график работы и круглосуточная поддержка наших менеджеров;
• бесплатное подключение к Яндекс Такси и большое количество выгодных заказов.
Почему стоит работать с нами?
Первый день работы БЕСПЛАТНО
Попробуйте, освойтесь. Поймите, что вам удобно
Экономия на топливе
Газ экономичнее бензина на 500 ₽ за смену. Зарабатывайте больше каждый день
Помощь на дорогах
От нашей службы безопасности. Вам ответят по телефону, а если возникнут затруднения ‒ приедут на место
Удобный график
2/2, 3/3, 6/1 и др.
Помощь менеджеров 24/7
В сложной или непонятной ситуации.
Менеджеры помогут, расскажут, объяснят
Программа лояльности
Скидка на аренду через 3 месяца
Карьерный рост
Водитель → бригадир → менеджер → руководитель. Более ⅓ менеджеров ‒ бывшие водители
Профессиональное обучение
4-дневное сопровождение от успешного водителя таксопарка
Самый высокий приоритет по заказам
У вас будут заказы даже когда их мало. Мы являемся крупнейшим партнёром Яндекс Такси
Автомобили нашего таксопарка
Все авто не старше 2-х лет
Как взять машину в аренду?
Уже многие самозанятые водители смогли убедиться, что работа в Яндекс Такси в Красноярске – один из наиболее выгодных видов деятельности. Мы предоставляем аренду авто под такси, брендированные под рекламу Яндекс, и Вы получаете приоритет при получении заказов. Тем самым Ваш заработок может быть выше на 20-30% в сравнении с другими вариантами подобной деятельности.

Если Вы владеете водительскими правами категории "B" и имеете стаж вождения не менее 3-х лет, оформить аренду авто для такси в нашей фирме не составит труда:
• выберите из предлагаемых моделей желаемый автомобиль, заполните и отошлите заявку;
• в ближайшее время менеджер перезвонит Вам и ответит на все вопросы;
• для заключения договора на аренду машины под такси приезжайте в офис с правами и паспортом;
• после инструктажа получите автомобиль и приступайте к работе водителем в Яндекс Такси на авто компании.

В течение первых 4-х дней Вас будет сопровождать один из наиболее опытных водителей. За первый день работы такси Яндекс в нашем автопарке плата за аренду не взимается.
ОТЗЫВЫ 2ГИС
ОТЗЫВЫ FLAMP
ОТЗЫВЫ ЯНДЕКС.КАРТЫ
ЧИТАТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ:
Отзывы водителей Ё-такси
2ГИС
FLAMP
ЯНДЕКС.КАРТЫ
Первоочередная задача нашего парка - это повышение дохода водителя. Мы не просто даём вам авто в аренду, а мы обучаем, показываем и сопровождаем вас на протяжении всего сотрудничества
Наша команда
Мы на 100 % уверены, что научим вас зарабатывать в сфере такси
ЗАРАБАТЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬ - ЗАРАБАТЫВАЕТ ПАРК! ЭТО СЛОГАН НАШЕЙ КОМАНДЫ
ЗАРАБАТЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬ
ЭТО СЛОГАН НАШЕЙ КОМАНДЫ
МЫ НА 100% УВЕРЕНЫ, ЧТО НАУЧИМ ТЕБЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ В СФЕРЕ ТАКСИ
- ЗАРАБАТЫВАЕТ ПАРК!
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ АРЕНДЫ
БЕСПЛАТНО
Мы предоставляем такое предложение для того чтобы вам было комфортно обучаться профессии "Водитель такси"
* В отдельных случаях, компания оставляет за собой право не применять настоящее условие. Подробности уточняйте у сотрудников компании.
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ОФИСЫ ТАКСОПАРКА В Г. КРАСНОЯРСКЕ:
• ул.Калинина 66, помещение 2
• 60 лет Октября, 105ж/1
• Мате Залки 3, офис 2-03
• Авиаторов 3а, 2 этаж
• Забобонова 13, 2 этаж
• 2-я Брянская 4, офис 301
• Говорова 71, 3 этаж
• Коломенская 17Б
• Полтавская 38/1
• Металлургов 2Р
• Солонцы, проспект Котельникова 15/1

ТЕЛЕФОН:
+7 (391) 226-94-56

ЧАСЫ РАБОТЫ:
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-14:00

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*Информация, предложения, размещенные на данном сайте, не являются офертой. Заключение договора аренды/субаренды не влечет возникновения трудовых отношений. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, доход самозанятого является собственностью арендатора/субарендатора. Ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации несет арендатор/субарендатор.
В публикуемых на данном сайте материалах используется терминология, общепринятая в внутриотраслевых коммуникациях рыночного сегмента «такси». Более подробно об использовании терминов, определений, понятий, фраз и речевых оборотов можно ознакомиться в документе Политика компании.
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