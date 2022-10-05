Уже многие самозанятые водители смогли убедиться, что работа в Яндекс Такси в Красноярске – один из наиболее выгодных видов деятельности. Мы предоставляем аренду авто под такси, брендированные под рекламу Яндекс, и Вы получаете приоритет при получении заказов. Тем самым Ваш заработок может быть выше на 20-30% в сравнении с другими вариантами подобной деятельности.



Если Вы владеете водительскими правами категории "B" и имеете стаж вождения не менее 3-х лет, оформить аренду авто для такси в нашей фирме не составит труда:

• выберите из предлагаемых моделей желаемый автомобиль, заполните и отошлите заявку;

• в ближайшее время менеджер перезвонит Вам и ответит на все вопросы;

• для заключения договора на аренду машины под такси приезжайте в офис с правами и паспортом;

• после инструктажа получите автомобиль и приступайте к работе водителем в Яндекс Такси на авто компании.



В течение первых 4-х дней Вас будет сопровождать один из наиболее опытных водителей. За первый день работы такси Яндекс в нашем автопарке плата за аренду не взимается.

